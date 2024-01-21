«Я бы прожарил его». Сын Кармело Энтони заявил, что обыграл бы отца в 16-летнем возрасте

Сын бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони Киян заявил о том, что он обыграл отца 1 на 1, когда тому было 16 лет.

«Я бы прожарил его. Он не был хорош, пока ему не исполнилось 17», — написал Киян в социальных сетях.

«Черт возьми, что не так с этим поколением? Какое неуважение. Ты прикалываешься?», — ответил на это Кармело.

Напомним, в конце мая 2023 года Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры. В прошлом сезоне-2021/2022 39-летний форвард выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», который покинул прошлым летом и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.

За время карьеры в НБА Кармело Энтони играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони также входит в топ-75 лучших игроков в истории организации.