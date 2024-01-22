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Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода

Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода
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Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

После победы на Олимпиаде Поливода завершил карьеру из-за проблем со здоровьем, на тот момент ему было 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

На данный момент в живых из олимпийской сборной СССР по баскетболу 1972 года остались Модестас Паулаускас и Иван Едешко.

Достижения Анатолия Поливоды:

олимпийский чемпион — 1972;
бронзовый призёр ОИ-1968;
чемпион мира — 1967;
чемпион Европы — 1967, 1969, 1971;
чемпион СССР — 1967;
серебряный призёр чемпионатов СССР — 1965, 1966;
бронзовый призёр чемпионатов СССР — 1964, 1970.

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