РФБ отреагировала на новость о смерти олимпийского чемпиона 1972 года

Российская федерация баскетбола (РФБ) выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1972 года Анатолия Поливоды.

«На 77-м году ушёл из жизни заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года, бронзовый чемпион Олимпиады-1968, чемпион мира 1967 года, чемпион СССР и трёхкратный чемпион Европы Анатолий Поливода.

Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале РФБ.

Напомним, после триумфа на Олимпийских играх 1972 года Анатолий Поливода завершил карьеру в связи с проблемами со здоровьем, на тот момент ему было 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.