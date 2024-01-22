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«Это был великий игрок». Едешко — об ушедшем из жизни чемпионе ОИ-1972

«Это был великий игрок». Едешко — об ушедшем из жизни чемпионе ОИ-1972
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Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР Иван Едешко отреагировал на новость о смерти партнёра по той команде Анатолия Поливоды. Сегодня, 22 января, стало известно об этой трагедии.

«Поливода был классным игроком, в 19 лет признан лучшим центровым чемпионата мира – 1967. Его характер был мнительным, он рано ушёл из спорта. Из‑за того, что физически не мог играть. Но я считаю, что с его физическими данными можно было продолжать дальше выступать.

Поливода отказался ехать на съёмки фильма «Движение вверх» из‑за того, что был не совсем здоров и не хотел вспоминать своё прошлое. Потому что спорт отрицательно отразился на здоровье. Это был великий игрок. Мои соболезнования семье», — приводит слова Едешко «Матч ТВ».

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