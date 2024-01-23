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Джоэл Эмбиид удивился разнице в росте с Виктором Вембаньямой

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 104:89 в пользу «Филадельфии».

Перед началом игры центровой, лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид вышел на площадку для разминки. Эмбиид, проходя мимо центрового и новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, забавно отреагировал на разницу в росте с французским баскетболистом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 29-летний Эмбиид принял участие в 31 встрече, набирая в среднем 35 очков, 11,4 подбора и 5,9 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,6, трёхочковых — 36. На данный момент «Филадельфия» занимает третье место на Востоке (28-13).