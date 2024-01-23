Эмбиид обновил личный и клубный рекорд результативности в НБА, набрав 70 очков

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 133:123.

Эмбиид в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 70 очков (24 из 41 с игры, 21 из 23 штрафные), 18 подборов, пять результативных передач, один перехват и столько же блок-шот. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам игры составил «+11».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, баскетболист обновил личный (и клубный Уилта Чемберлена — 68) рекорд результативности в матчах НБА. В нынешнем сезоне Эмбиид принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 36,1 очка, 11,6 подбора и 5,9 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,9, трёхочковых — 36,3.