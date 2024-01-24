Команды «Востока» и «Запада» обменялись победами на Матче звёзд АСБ

В среду, 23 января, в Красноярске на «Арене Север» прошёл Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола России. Отметим, что в этом году матч был приурочен к 80 летнему юбилею Сергея Белова – прославленного баскетболиста, тренера и функционера, одного из основателей АСБ.

В программе дня были – две шоу-игры, баскетбольные конкурсы, данк-контекст, выступление рэп-исполнителя L’One и активности для зрителей. Индивидуальные награды игрокам вручали звёздные гости – олимпийские Ирина Сумникова, Ирина Минх и Сергей Тараканов, чемпионка Европы Наталья Водопьянова, чемпион Европы Никита Моргунов, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, Ирина Белова и другие.

«Чемпионат» второй год подряд стал информационным партнёром Матча звёзд АСБ и награждал участников за самый яркий момент матча. У девушек награду получила Даная Белькович, также признанная MVP. У парней – Николай Карелин.

Результаты матчей:

Девушки. «Восток» — «Запад» 78:99

Парни. «Восток» — «Запад» 123:119

Индивидуальные награды:

Девушки

MVP – Даная Белькович («Запад», ГУТИД)

Награда имени Белова «Лучшему снайперу» – Анастасия Чуднова («Восток», МГУ)

«Чемпионат» — самый яркий момент – Даная Белькович («Запад», ГУТИД)

Самый ловкий игрок – Валерия Лаптева («Запад», МГАФК)

Победительница конкурса трехочковых – Дэника Виноградова («Запад», НГУ им.Лесгафта)

Парни

MVP – Азаматгери Хакунов («Восток», УрФУ)

Награда имени Белова «Лучшему снайперу» – Алексей Умнов («Запад», «Крылатые Барсы»)

«Чемпионат» — самый яркий момент – Николай Карелин («Запад», «Бульдоги-ВоГУ»)

Победитель конкурса по броскам сверху – Влад Степанов

Победитель конкурса трехочковых – Евгений Назаров («Запад», МГАФК)