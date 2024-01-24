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Владимир Гомельский рассказал, каким был Сергей Белов

Владимир Гомельский рассказал, каким был Сергей Белов
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал о том, каким был именитый советсткий баскетболист Сергей Белов.

«В первую очередь Белов для меня — великий баскетболист, мне повезло какой‑то период своей жизни тренироваться и играть вместе с ним на площадке. У него в голове и лексиконе не укладывалось понятие проигрыша. Сергей выходил выигрывать, глаза его горели жаждой победы. Он делал нас, своих партнеров, лучше, потому что мы видели, как лучший игрок нашей команды был настроен показать максимум на площадке.

Запомнилась такая черта: я любил приходить на тренировки пораньше, за полчаса до начала, но я ни разу не опередил Белова. Но тренировал он не бросок, это было после занятия, когда все уходили. До тренировки Белов занимался ногами в зале со штангой», — приводит слова Гомельского «Матч ТВ».

Один из самых титулованных отечественных баскетболистов ушёл из жизни 3 октября 2013 года.

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