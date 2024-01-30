Форвард ЦСКА Астапкович объяснил, за счёт чего удалось улучшить игровые показатели

Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович рассказал, что помогло ему улучшить игровые показатели.

«Во-первых, когда второй год проводишь в команде с одним и тем же тренером, чувствуешь себя более уверенно и спокойно. В прошлом году на предсезонке хватало суеты – много новых игроков, да и прежние игроки будто бы становятся новыми, когда приходит новый тренер… Все должны были познакомиться, что-то друг о друге понять, узнать.

По большому счёту предсезонная подготовка проходит в режиме притирки. В том сезоне было видно, как все стараются, упираются, пытаются что-то показать и доказать, но это желание иногда может захлестнуть, привести к ненужной суете. Теперь у нас больше спокойствия, размеренности, хладнокровия. Уже всё знаешь. Не могу сказать, что летний отдых так подействовал, ведь я вообще летом не сильно отдыхаю», — сказал Астапкович.