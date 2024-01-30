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Владимир Гомельский оценил переход в ЦСКА экс-игрока НБА Уилла Бартона

Владимир Гомельский оценил переход в ЦСКА экс-игрока НБА Уилла Бартона
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Популярный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о переходе в ЦСКА 33-летнего защитника Уилла Бартона. Стороны заключили соглашение сроком до конца сезона-2023/2024.

«Мне нравилась игра Бартона в составе «Денвера». У него стабильный бросок, отличные физические данные (скорость, выносливость и прыжок). Интересно, в какой он форме сейчас», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

После 25 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает первое место. На втором месте расположился казанский УНИКС. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань».

В следующем туре ЦСКА сыграет с УНИКСом. Ранее переход в армейский клуб прокомментировал сам Бартон, отметив, что готов вложить в команду время и силы.

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