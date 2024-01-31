Би Джей Джонсон признан MVP Единой лиги в январе

Лёгкий форвард «Пармы» Би Джей Джонсон признан самым ценным игроком января Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба турнира.

В январе американский игрок в среднем за матч набирал 22,8 очка, 7,2 подбора, 2,3 передачи и 1,2 перехвата при 24,2 балла эффективности

«Для меня большая честь получить эту награду. Но я хочу отдать должное своим товарищам по команде и тренерскому штабу. Они позволяют мне быть собой и играть в свою игру. Они доверяют и верят в меня.

В январе мы одержали несколько важных побед, что позволило нам достичь главной цели — попадания в топ-6, и мы надеемся продолжить в том же духе во второй половине сезона. Эта награда — заслуга всего клуба, а также пермских болельщиков», — сказал Джей Джонсон.

Напомним, «Парма» гарантировала себе попадание в топ-6 по итогам первого этапа регулярного сезона. В настоящий момент пермская команда занимает пятое место, имея в активе 15 побед при десяти поражениях.