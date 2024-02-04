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ЦСКА стал победителем первого этапа Единой лиги ВТБ

ЦСКА стал победителем первого этапа Единой лиги ВТБ
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ЦСКА стал лучшей командой Единой лиги ВТБ по итогам первого этапа чемпионата. В 26 играх первенства команда Эмила Райковича одержала 22 победы, потерпев четыре поражения. Ближайший преследователь, УНИКС, имеет показатель 20-6.

Третье место по итогам первого этапа занял Локомотив-Кубань — 19 побед, семь поражений.

Напомним, по окончании первого этапа команды в соответствии с занятыми местами были поделены на две группы. Первые шесть выступят в группе «А». Вторые шесть — в группе «Б». Оставшиеся два коллектива завершили сезон.

На втором этапе команды сыграют между собой в два круга. Команды из группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа примут участие в новом для лиги этапе турнира — плей-ин за два оставшихся места в плей-офф. Это будет заключительная часть турнира, в которой выступят восемь команд.

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