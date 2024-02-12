Президент «Шарлотт Хорнетс» по баскетбольным операциям покинет свой пост

Митч Капчак уйдёт с поста президента «Шарлотт Хорнетс» по баскетбольным операциям. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски, ссылаясь на свои источники.

При этом, по сведениям Войнаровски, 69-летний специалист останется в структуре команды в роли советника.

Ожидается, что владельцы команды Рик Шналл и Гейб Плоткин найдут нового президента по баскетбольным операциям до конца регулярного чемпионата.

В настоящий момент «Шарлотт» занимает 13-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации конференции. В активе игроков «Хорнетс» 11 побед при 41 поражении. Лидирует в конференции «Бостон Селтикс» (41 победа – 12 поражений).