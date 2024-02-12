Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Шарлотт Хорнетс» по баскетбольным операциям покинет свой пост

Президент «Шарлотт Хорнетс» по баскетбольным операциям покинет свой пост
Комментарии

Митч Капчак уйдёт с поста президента «Шарлотт Хорнетс» по баскетбольным операциям. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски, ссылаясь на свои источники.

При этом, по сведениям Войнаровски, 69-летний специалист останется в структуре команды в роли советника.
Ожидается, что владельцы команды Рик Шналл и Гейб Плоткин найдут нового президента по баскетбольным операциям до конца регулярного чемпионата.

В настоящий момент «Шарлотт» занимает 13-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации конференции. В активе игроков «Хорнетс» 11 побед при 41 поражении. Лидирует в конференции «Бостон Селтикс» (41 победа – 12 поражений).

Материалы по теме
«У них есть шанс играть в финале НБА». Кто лучше всех проявил себя в дедлайн обменов?
«У них есть шанс играть в финале НБА». Кто лучше всех проявил себя в дедлайн обменов?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android