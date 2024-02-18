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Адетокунбо: пока Вембаньяма здоров, Лига будет принадлежать ему

Адетокунбо: пока Вембаньяма здоров, Лига будет принадлежать ему
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Тяжёлый форвард команды «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Пока Виктор здоров, Лига будет принадлежит ему.

Я не часто смотрю баскетбол. Я не часто наблюдал за его игрой в этом году, но когда мы едем в автобусе или летим в самолете, парни часто смотрят с его участием и говорят: «О, вау, это безумие». Это привлекает ваше внимание.

У него отличный рост. » Я стоял рядом с ним. Он намного, намного, намного выше меня. Он умеет бросать. Он хорошо владеет мячом. Мы все это знаем. Но, главное, он чувствует игру. Это первое, что я заметил.

Он знает и понимает игру. Я наблюдал за ним еще до того, как он оказался в НБА, когда он был в команде с моим младшим братом (во Франции). Он невероятно чувствует игру. Этому нельзя научить. Оно либо есть, либо его нет», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

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