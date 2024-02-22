Экс-игрок НБА и Евролиги Нейт Уолтерс завершил карьеру в 32 года

32-летний американский разыгрывающий Нейт Уолтерс принял решение завершить карьеру. По словам Нейта, к этому шагу он пришёл постепенно.

«Я не пришёл к этому решение в одночасье. Сейчас я просто хочу вернуться домой к своей семье. Для меня это всё. Я не был дома десять лет. Сезоны за границей продолжались долго. Я женат, у меня есть дети. В какой-то момент мне стало слишком тяжело отсутствовать так долго. Я найду себе работу, хотя пока не знаю, чем буду заниматься», — приводит слова Уолтерса St. Cloud Live. St.

За время карьеру Уолтерс выступал за такие клубы, как «Юта Джаз», «Милуоки Бакс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Последней его командой был «Панатинаикос». В сезоне-2020/2021 американец играл за казанский УНИКС.

Евролига. «Жальгирис» — «Панатинаикос»:

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