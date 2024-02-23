В «Химках» отреагировали на слова Кириленко и Корстин о переходе из Суперлиги в Лигу ВТБ

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал заявления президента РФБ Андрея Кириленко и генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин о возможном переходе команд из Суперлиги в Единую лигу.

Ранее Андрей Кириленко выразил мнение, что «Химки» и «Темп-СУМЗ» готовы к тому, чтобы пополнить состав участников Единой лиги. Корстин же, в свою очередь, заявила, что ни одна команда Суперлиги на данный момент не соответствует требованиям регламента Лиги ВТБ.

«БК «Химки» принимает участие в розыгрыше Суперлиги, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола. Конкуренция в турнире высокая, и в данный момент наш клуб сосредоточен исключительно на достижении максимальных результатов в чемпионате, поставленных в начале сезона», — сказал Астахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

На данный момент «Химки» единолично возглавляют турнирную таблицу Суперлиги. Команда Андрея Мальцева одержала 23 победы в 25 матчах.