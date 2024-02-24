Вембаньяма повторил редкое достижение НБА 23-летней давности

20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, совершил 10 подборов, отдал восемь результативных передач, поставил пять блок-шотов и сделал пять перехватов в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Таким образом, он оформил так называемый «файв-бай-файв». Вембаньяма стал вторым новичком в истории лиги, которому покорилось это достижение в первом сезоне в НБА. Ранее это удавалось только бывшему разыгрывающему «Индианы Пэйсерс» Джамалу Тинсли в 2001 году, сообщает StatMuse.

Напомним, в прошедшей встрече «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 123:118. Матч прошёл на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе.