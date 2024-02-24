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Вембаньяма повторил редкое достижение НБА 23-летней давности

Вембаньяма повторил редкое достижение НБА 23-летней давности
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20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, совершил 10 подборов, отдал восемь результативных передач, поставил пять блок-шотов и сделал пять перехватов в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Таким образом, он оформил так называемый «файв-бай-файв». Вембаньяма стал вторым новичком в истории лиги, которому покорилось это достижение в первом сезоне в НБА. Ранее это удавалось только бывшему разыгрывающему «Индианы Пэйсерс» Джамалу Тинсли в 2001 году, сообщает StatMuse.

Напомним, в прошедшей встрече «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 123:118. Матч прошёл на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 28, Расселл - 22, Хатимура - 17, Ривз - 10, Хэйс - 8, Принс - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Уиндлер, Льюис, Динвидди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Брэнэм - 17, Сохан - 15, Джонсон - 14, Коллинс - 14, Васселл - 10, Джонс - 8, Шампани - 7, Уэсли - 4, Осман - 2, Грэм, Мамукелашвили
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