Толпа фанатов «Вэйк Форест» травмировала студента-баскетболиста

Один из лидеров «Дюк Блю Дэвилз» Кайл Филиповски получил травму, когда попал в давку с толпой студентов-болельщиков «Вэйк Форест», которые выбежали на площадку праздновать победу своей команды в рамках студенческой лиги NCAA.

Видео можно посмотреть на канале PSC Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

«Джон Шейер, главный тренер «Дюк Блю Дэвилз», только что подтвердил мне, что Кайл Филиповски получил травму колена во время давки на площадке», — пишет репортёр CBS Sports Мэтт Норландер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Когда толпа студентов выбежала на паркет после финальной сирены, 20-летний Кайл Филиповски был самым дальним игроком «Дюка» от скамейки запасных, он оказался поглощён толпой, а затем его, хромающего, вывели сотрудники команды, проводив в раздевалку.