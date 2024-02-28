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Руди Гобер рассказал, что он понял, сыграв против Виктора Вембаньямы

Руди Гобер рассказал, что он понял, сыграв против Виктора Вембаньямы
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался об игре против центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Ранее их команды встречались друг с другом в рамках регулярного чемпионата НБА. Игра закончилась со счётом 114:105 в пользу «Миннесоты».

«В некотором смысле это забавно, потому что у меня есть возможность понять, через что приходится проходить парням, когда они выходят против меня», — приводит слова Гобера у себя в социальных сетях обозреватель Джон Кравчински.

Отметим, что рост Вембаньямы составляет 2,24 м, а Гобера – 2,16 м.

В матче с «Миннесотой» Виктор набрал 17 очков, сделал 13 подборов и отдал пять передач. Руди в этой встрече отметился 13 очками. Также на его счету было 17 подборов и три результативные передачи.

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