Препелич — о восхвалении Дончича: общественность плюёт на других ребят в сборной Словении

Словенский баскетболист Клемен Препелич выступил с критикой словенской общественности из-за чрезмерного покровительства Луки Дончича и призвал относиться с большим уважением к молодым игрокам.

«Всегда подчёркивается, кого здесь нет и почему их здесь нет. Снова и снова только Лука, Лука… Мы все понимаем, что без Дончича у нас нет шансов на топ-уровне. Сделаю исключение — замечаю и получаю информацию, что общественность постоянно плюёт на других словенских ребят, которые всегда приезжают в сборную. Без этих ребят Словения не увидела бы Луку на крупных соревнованиях и в словенской футболке.

Эти 11 или 12 парней, которые всегда здесь, возможно, заслуживают немного большего уважения со стороны нашей аудитории. Наши болельщики – лучшие в мире. Но я просто устал от того, что на некоторых наших парней плюют снова и снова. Честно говоря, многие люди думают, что им не стоит снова приезжать в национальную команду. Все важны для того, что происходит в словенском баскетболе», — цитирует Препелича портал Basket News.