Никола Йович преподал урок сербского языка Джимми Батлеру

Игрок команды «Майами Хит» Никола Йович дал небольшой урок сербского языка олимпийскому чемпиону по баскетболу и своему сокоманднику Джимми Батлеру.

На видео Джимми спрашивает у Николы, как по-сербски будет слово «вперёд», после чего Йович сказал ему. Далее Джимми стал проговаривать это слово, выражая поддержку своей команде, «Майами Хит».

Напомним, в последний раз команда «Майами Хит» выступала в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» сегодня, 28 февраля. Матч завершился победой «Майами Хит» со счётом 106:96.

Джимми Батлер выступает за «Майами Хит» с лета 2019 года. За время выступления в этой команде он успел стать третьим игроком НБА после Джерри Уэста и Леброна Джеймса, который смог оформить трипл-дабл с 40 и более очками в финале сезона. До этого он выступал в команде «Филадельфия Севенти Сиксерс».