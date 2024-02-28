Скотти Пиппен, ранее критиковавший Майкла Джордана, написал ему трогательное сообщение

Бывший игрок «Чикаго Буллз» и двукратный олимпийский чемпион Скотти Пиппен написал очень трогательное сообщение своему бывшему сокоманднику Майклу Джордану.

«Вы посмотрите на то, сколько раз он становился MVP. Но думаю, что всё это было связано с тем, что мы были успешны как команда. Очевидно, что кто-то привезёт эти похвалы домой. Но, да, он определённо был величайшим игроком в баскетболе», — написал в своих социальных сетях Скотти Пиппен.

Напомним, последние несколько лет Пиппен нелицеприятно высказывался в адрес Майкла Джордана. Он обвинял его в том, что под влиянием Майкла его недостоверно показали и изобразили в документальном фильме «Последний танец», который был посвящён Майклу Джордану.