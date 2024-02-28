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Просмотры хайлайтов игры Вембаньямы превысили миллиард в соцсетях «Сан-Антонио»

Просмотры хайлайтов игры Вембаньямы превысили миллиард в соцсетях «Сан-Антонио»
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Нарезки лучших моментов игрока команды «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы превысили миллиард просмотров в официальных социальных сетях команды.

«Новичок «Спёрс» Виктор Вембаньяма официально набрал суммарно более одного миллиарда просмотров видео в социальных сетях НБА с начала сезона.

Данк Вембаньямы в матче с «Бостон Селтикс» 31 декабря 2023 года стал самым просматриваемым за всю историю НБА в социальных сетях с 153 миллионами просмотров видео»‎, — сообщила пресс-служба «Спёрс» в социальной сети Х (ранее Твиттер).

Напомним, Виктор Вембаньяма выступает не только за «Сан-Антонио Спёрс», но и за сборную Франции. В 2023 году именно Вембаньма стал первым номером драфта НБА. Играет на позиции тяжёлого форварда.

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