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Шей Гилджес-Александер лидирует в глобальном рейтинге НБА этого сезона

Шей Гилджес-Александер лидирует в глобальном рейтинге НБА этого сезона
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Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер является лидером в глобальном статистическом рейтинге HoopsHype.

Рейтинг составляется на основе сыгранных матчей, заработанных очков, передач и подборов.

Глобальный рейтинг НБА сезона-2023/2024 на данный момент:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 31.55.
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 31.10.
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 30.45.
4. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 28.01.
5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 25.03.

Ранее Гилджес-Александер в третий раз в своей карьере набрал 30+ очков при победе «Тандер» с разницей в 35 или более очков. Он стал первым игроком в истории клуба, которому удалось достичь этого показателя.

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