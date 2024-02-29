Шей Гилджес-Александер лидирует в глобальном рейтинге НБА этого сезона

Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер является лидером в глобальном статистическом рейтинге HoopsHype.

Рейтинг составляется на основе сыгранных матчей, заработанных очков, передач и подборов.

Глобальный рейтинг НБА сезона-2023/2024 на данный момент:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 31.55.

2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 31.10.

3. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 30.45.

4. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 28.01.

5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 25.03.

Ранее Гилджес-Александер в третий раз в своей карьере набрал 30+ очков при победе «Тандер» с разницей в 35 или более очков. Он стал первым игроком в истории клуба, которому удалось достичь этого показателя.