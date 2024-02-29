Леброн Джеймс: я знал, что родился с некоторыми задатками, спортивными способностями

39-летний лёгкий форвард, лидер команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос о своём отношении к баскетболу.

«Думаю, что вы получите от баскетбола ровно столько, сколько вложите сил в него. Я всегда хотел быть одним из величайших в этом виде спорта. Я знал, что родился с некоторыми задатками, спортивными способностями. Это только должно помогать вам», — приводит слова Джеймса ClutchPoints в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 52 матчах, набирая в среднем за игру 25,2 очка, совершая 7,1 подбора и отдавая 7,9 результативной передачи. В скором времени Джеймс может стать первым игроком в истории, которому удалось набрать 40 тысяч очков в карьере.