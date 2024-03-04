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29 очков Брауна помогли «Бостону» крупно обыграть «Голден Стэйт»

29 очков Брауна помогли «Бостону» крупно обыграть «Голден Стэйт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 140:88.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джейлен Браун, который записал в свой актив 29 очков, три подбора и три передачи. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Лестер Киньонес, который оформил 17 очков и сделал пять подборов.

Таким образом, «Бостон» одержал 11-ю победу подряд. «Голден Стэйт» потерпел первое поражение за четыре последних встречи. В следующем матче «Бостон» встретится с «Кливленд Кавальерс». «Голден Стэйт» проведёт матч с «Милуоки Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
140 : 88
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 27, Притчард - 19, Уайт - 14, Хозер - 12, Михайлюк - 8, Холидэй - 7, Тиллман - 7, Хорфорд - 7, Бриссетт - 6, Корнет - 2, Спрингер - 2
Голден Стэйт Уорриорз: Киньонес - 17, Муди - 11, Робинсон - 10, Джексон-Дэвис - 8, Куминга - 6, Пэйтон II - 6, Томпсон - 6, Грин - 6, Сантос - 5, Шарич - 4, Карри - 4, Луни - 3, Пол - 2
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