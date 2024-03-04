29 очков Брауна помогли «Бостону» крупно обыграть «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 140:88.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился лёгкий форвард Джейлен Браун, который записал в свой актив 29 очков, три подбора и три передачи. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Лестер Киньонес, который оформил 17 очков и сделал пять подборов.

Таким образом, «Бостон» одержал 11-ю победу подряд. «Голден Стэйт» потерпел первое поражение за четыре последних встречи. В следующем матче «Бостон» встретится с «Кливленд Кавальерс». «Голден Стэйт» проведёт матч с «Милуоки Бакс».