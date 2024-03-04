После матча чемпионата Израиля фанаты устроили массовую драку

После матча «Хапоэля Холон» и «Хапоэля Тель-Авив» в чемпионате Израиля между фан-группами команд разгорелась драка.

Ультрас тель-авивского клуба атаковали ультрас Холона на противоположной трибуне. После драки, продолжавшейся пару минут, они отобрали флаг ультрас Холона, что среди фанатских движений считается большим достижением.

Конфликт был вызван предматчевым скандированием фанатов Холона во время церемонии чествования павшего солдата армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Омри Шварца, который также был болельщиком «Хапоэля» из Тель-Авива, сообщают израильские СМИ. В частности, ультрас Холона скандировали слова, оскорбляющие ЦАХАЛ.

В ходе нападения пострадали несколько сотрудников службы безопасности и полиции.

«Вчера вечером в конце игры юные болельщики команды подверглись нападению и у них украли флаг. Это событие в некоторых СМИ почему-то было описано как взаимная драка.

Болельщики, оставшиеся на трибунах, были заняты складыванием оборудования без какой-либо провокации или подстрекательства, которые могли бы вызвать жестокое нападение на них. Более того, это было сделано и снято на видео, пока Дэнни Франко давал интервью на площадке. Где были охранники? Где была большая полиция? Хорошие вопросы, на которые мы требуем ответа», — говорится в заявлении «Хапоэля Холон».

Евролига. «Альба» — «Маккаби Тель-Авив»