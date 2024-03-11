«Милуоки» на выезде обыграл «Клипперс» благодаря дабл-даблам Лилларда и Адетокунбо
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На стадионе «Крипто.ком Арена» завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Милуоки Бакс». Счёт встречи — 124:117.
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 26, Зубац - 18, Коффи - 16, Мэнн - 16, Харден - 13, Хиланд - 12, Такер - 7, Бостон - 5, Тайс - 2, Миллер, Примо, Мун, Браун, Диабате, Пламли
Милуоки Бакс: Лиллард - 35, Адетокунбо - 34, Бисли - 17, Портис - 11, Лопес - 7, Краудер - 7, Беверли - 5, Коннотон - 5, Галлинари - 3, Боучэмп, Грин, Адетокунбо, Джексон
Самым результативным игроком встречи стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 35 очков, 11 передач и семь подборов. Также в составе гостей стоит отметить и Янниса Адетокунбо, на счету которого 34 очка, 10 передач и семь подборов. У «Клипперс» наилучшую результативность продемонстрировал Норман Пауэлл — 26 очков, семь подборов.
Подопечные Дока Риверса занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У команды после 65 игр 42 победы и 23 поражения. «Клипперс» идут четвёртыми на Западе, имея в своём активе 41 победу при 22 поражениях.
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