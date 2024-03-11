«Милуоки» на выезде обыграл «Клипперс» благодаря дабл-даблам Лилларда и Адетокунбо

На стадионе «Крипто.ком Арена» завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Милуоки Бакс». Счёт встречи — 124:117.

Самым результативным игроком встречи стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 35 очков, 11 передач и семь подборов. Также в составе гостей стоит отметить и Янниса Адетокунбо, на счету которого 34 очка, 10 передач и семь подборов. У «Клипперс» наилучшую результативность продемонстрировал Норман Пауэлл — 26 очков, семь подборов.

Подопечные Дока Риверса занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У команды после 65 игр 42 победы и 23 поражения. «Клипперс» идут четвёртыми на Западе, имея в своём активе 41 победу при 22 поражениях.