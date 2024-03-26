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Команды из Перми и Чувашии выиграли в Суперфинале ПФО по баскетболу «3х3»

В прошедшие выходные в Нижнем Новгороде состоялся Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу «3х3» среди команд из учреждений среднего профессионального образования. Федерация баскетбола Нижегородской области и БК «Пари НН» в третий раз подряд стали соорганизаторами турнира.

В региональных отборочных турнирах приняли участие более 40 тысяч студентов со всего ПФО. Победители – 28 лучших команд юношей и девушек – приехали в Нижний Новгород, чтобы определить сильнейших в Приволжском федеральном округе по баскетболу «3х3». Лучший результат среди команд СПО у юношей ПФО показали студенты из Пермского края (Кунгурский центр образования №1), забравшие в финале победу у Самарской области (Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж).

У девушек лучшими стали представительницы Новочебоксарского химико-механического техникума (Чувашская Республика), обыгравшие в матче за первое место студенток из колледжа Удмуртского государственного университета (Удмуртская Республика).

Победители Суперфинала ПФО среди студентов ПФО по итогам турнира заработали путёвку в Суперфинал АСБ «3х3», который пройдёт 14-15 октября в Москве. Каждый участник Суперфинала получил комплект баскетбольной формы, сувенирную продукцию и ценные призы.

Также в рамках Суперфинала прошли решающие игры отборочного этапа Нижегородской области на Суперфинал ПФО «3х3» среди студентов высших учебных заведений Нижегородской области.

У девушек победу в матче за золото забрали студентки Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, а у юношей первое место досталось студентам Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Победители регионального этапа получили путёвки в Суперфинал ПФО среди ВУЗов, который в мае примет Пермь.

Турнир Приволжского федерального округа по баскетболу «3х3» среди команд среднего профессионального образования проводится по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организаторами выступают правительство Нижегородской области, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» и Федерация баскетбола Нижегородской области.

Итоговое положение команд СПО (юноши)

1. Пермский край.

2. Самарская область.

3. Нижегородская область.

4. Саратовская область.

5. Республика Татарстан.

6. Пензенская область.

7. Кировская область.

8. Чувашская Республика.

9. Оренбургская область.

10. Удмуртская Республика.

11. Ульяновская область.

12. Республика Башкортостан.

13. Республика Марий Эл.

14. Республика Мордовия.

Итоговое положение команд СПО (девушки)

1. Чувашская Республика.

2. Удмуртская Республика.

3. Республика Мордовия.

4. Самарская область.

5. Нижегородская область.

6. Пермский край.

7. Кировская область.

8. Республика Татарстан.

9. Республика Башкортостан.

10. Пензенская область.

11. Республика Марий Эл.

12. Оренбургская область.

13. Ульяновская область.

14. Саратовская область.

Нововведением Суперфинала стало участие спортсменов проекта «тихий! баскетбол», инклюзивного направления Российской федерации баскетбола, которое поддерживает атлетов с нарушением интеллекта, слуха и игроков на колясках.

Итоги турнира среди спортсменов с нарушением слуха:

1-е место – «Патриоты» (Нижний Новгород)

2-е место – «Вершина» (Нижний Новгород)

3-е место – «9pandas» (Нижний Новгород)

4-е место – «Спартанцы» (Нижний Новгород)

Итоги турнира спортсменов ПОДА:

1-е место – «Крылья Барса» (г. Казань)

2-е место – «Баски-ЦОП им В.П. Кондрашина» (г. Санкт-Петербург)

3-е место – «Шанс» (г. Тюмень)

4-е место – «Волга» (г. Ульяновск)