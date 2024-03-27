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Нью-Орлеан Пеликанс — Оклахома-Сити Тандер 112:119, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 27 марта

«Оклахома» в гонке за лидерство на Западе переиграла в гостях «Нью-Орлеан»
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В ночь с 26 на 27 марта мск на паркете «Смути Кинг-центр» в американском Новом Орлеане завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Нью-Орлеан Пеликанс» уступили одному из лидеров Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 112:119.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
112 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 29, Макколлум - 23, Джонс - 16, Мёрфи - 16, Альварадо - 8, Маршалл - 7, Валанчюнас - 6, Нэнс - 4, Хоукинс - 3, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гидди - 25, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 16, Уоллес - 7, Дорт - 6, Уильямс - 6, Уильямс - 3, Джо - 3, Уотерс III, Бийомбо, Уиггинс, Сарр, Хэйворд, Мускала

Для «Оклахома-Сити» эта победа стала пятой в шести последних матчах регулярного чемпионата, «Тандер» продолжают гонку за лидерство на Западе с «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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