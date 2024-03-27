«Оклахома» в гонке за лидерство на Западе переиграла в гостях «Нью-Орлеан»

В ночь с 26 на 27 марта мск на паркете «Смути Кинг-центр» в американском Новом Орлеане завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Нью-Орлеан Пеликанс» уступили одному из лидеров Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 112:119.

Для «Оклахома-Сити» эта победа стала пятой в шести последних матчах регулярного чемпионата, «Тандер» продолжают гонку за лидерство на Западе с «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз».