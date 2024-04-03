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Джош Харт в забавной манере высказался о выступлениях Джимми Батлера

Джош Харт в забавной манере высказался о выступлениях Джимми Батлера
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт в забавной форме высказался о том, как выступает американский игрок «Майами Хит» Джимми Батлер в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Джимми выполняет побочные задания в течение года, примерно до апреля. Затем он начинает увлекаться баскетболом. Уверен, что теперь, когда он покончил с побочными заданиями и приступил к основной работе, люди увидят в нём настоящего маньяка на площадке», — написал Харт в своих социальных сетях.

Напомним, в текущем сезоне НБА Джимми Батлер принял участие в 52 играх. В среднем за матч Батлер набирает 21 очко, делает 5,4 подбора, а также 4,9 передачи. Кроме того, он реализует 50% штрафных, 51,8% двухочковых и 41,3% трёхочковых бросков.

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