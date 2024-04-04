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Новичок ЦСКА Оливье Хэнлан сравнил Единую лигу и чемпионат Италии

Новичок ЦСКА Оливье Хэнлан сравнил Единую лигу и чемпионат Италии
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Канадский атакующий защитник ЦСКА Оливье Хэнлан сравнил Единую лигу ВТБ с чемпионатом Италии, где он ранее выступал.

«Очень сложно сравнивать. В Италии более быстрый баскетбол. Здесь же очень атлетичные игроки. И я приехал в решающую стадию сезона, когда играешь против топ-5 команд лиги. Поэтому каждая игра – настоящая битва. Мне сложно выбрать, но я точно могу сказать, что в Единой лиге много сильных иностранцев и очень атлетичный баскетбол», — сказал Хэнлан на канале «Взял Мяч» в YouTube.

В настоящий момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги в группе А. В активе армейцев 25 побед при девяти поражениях. В следующем туре красно-синие сыграют с «Енисеем». Матч состоится 7 апреля в Красноярске. Начало – в 13:00 мск.

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