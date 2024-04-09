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Bleacher Report обновил мок-драфт 2024 года — четыре европейца в топ-5

Bleacher Report обновил мок-драфт 2024 года — четыре европейца в топ-5
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Портал Bleacher Report выпустил свой прогноз по поводу того, какие игроки под каким номером будут выбраны на драфте 2024 года.

Топ-5 пиков драфта 2024 года по версии Bleacher Report

1. Александр Сарр («Перт Уайлдкэтс»).
2. Закари Рисашер («Бурк»).
3. Рид Шеппард («Кентукки»).
4. Никола Топич («Црвена Звезда»).
5. Матас Бузелис (Ignite).

Таким образом, в первой пятёрке мок-драфта присутствуют четыре европейца: Александр Сарр и Закари Рисашер являются французами, Никола Топич — серб, а Матас Бузелис — из Литвы. Ни в одном из драфтов в истории лиги не было такого количества представителей Европы в лотерейных пиках.

Драфт состоится летом 2024 года, после окончания нынешнего сезона.

Евролига. «Црвена Звезда» — «Олимпиакос»

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