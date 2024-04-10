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Дирк Новицки объяснил, почему Месси ему нравится больше, чем Роналду

Дирк Новицки объяснил, почему Месси ему нравится больше, чем Роналду
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Легендарный баскетболист Дирк Новицки объяснил, почему нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ему нравится больше, чем форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я из тех, кто выбирает Месси… Роналду для меня — это снятая футболка и «эй, посмотрите все на меня» — это просто не мой стиль», — сказал Новицки в интервью The Athletic.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду может грозить дисквалификация на два матча за агрессивное поведение в игре полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (2:1).

За удар локтем соперника Роналду получил прямую красную карточку. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся к нему спиной и замахнулся в сторону судьи.

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