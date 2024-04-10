Форвард «Локо» Уайт высказался о концовке матча с «Зенитом»

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт дал комментарий после поражения от «Зенита» (86:91) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы могли выиграть, это была игра равных соперников, где исход матча решился на последних минутах, а там, к сожалению, не всё зависело от нас.

Концовка матча? Во время нашего владения был эпизод, когда Морис Ндур бросал мяч из-под кольца, при довольно агрессивном, на грани фола, сопротивлении со стороны Адриена Мормана. Фол получил Ндур, а мне выписали технический фол за простой вопрос, адресованный судье… Однако я не пытаюсь обсуждать действия судей, я знаю, они испытывали давление во время игры.

Преимущество домашней площадки в плей-офф важно, но не имеет решающего значения. Мы это в прошлом году уже доказали, когда дошли до финала и взяли серебро. После таких поражений, как вчера в матче с «Зенитом», когда победа уже практически была у нас в руках, мы становимся только злее», — заявил Уайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.