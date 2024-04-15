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Владимир Гомельский назвал главную проблему ЦСКА в матче с УНИКСом в ЕЛ

Владимир Гомельский назвал главную проблему ЦСКА в матче с УНИКСом в ЕЛ
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу игры московского ЦСКА. У специалиста поинтересовались о недавнем матче армейцев с казанским УНИКСом (78:88) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и попросили сказать, в чём проблема красно-синих.

«В конкретном матче с УНИКСом в Казани у ЦСКА не нашлось ни одного игрока, который смог бы остановить Димитриевича. Тот не только забивал, но и раздавал ассисты. Сам по себе принцип смен в защите после любого заслона сейчас моден, но не всегда эффективен», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее стало известно, что ЦСКА уволил Эмила Райковича с поста главного тренера и на его место пригласил Андреаса Пистиолиса.

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