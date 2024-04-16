Президент ЦСКА Ватутин оценил работу Райковича в ЦСКА

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин оценил работу тренера Эмила Райковича, который ранее был уволен. На смену македонскому специалисту пришёл грек Андреас Пистиолис, ранее работавший помощником Димитриса Итудиса.

«Мы многого добились вместе с Эмилом, видели много хорошего, иначе он не провёл бы у руля команды почти два года. У нас были рекордная победная серия, победа в регулярке, бронзовая победа над «Зенитом», хороший итог первого этапа. Был виден характер команды в отдельных матчах. Были лучшие в лиге результаты по многим статистическим показателям.

Наверное, в другой команде не стали бы рисковать, не пошли бы на такой шаг. Но так устроен ЦСКА, где цель остаётся неизменной в любых обстоятельствах. И любой тренер, приходя в команду, понимает, что это большая честь и ещё большая ответственность. То, что может устроить другой клуб, здесь может оказаться недостаточным», – приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, Райкович возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Армейцы пробились в плей-офф Единой лиги ВТБ с третьего места в группе «А». В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице.