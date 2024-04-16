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Пистиолис ответил, планирует ли он связаться с уволенным Райковичем перед плей-офф ЕЛ

Пистиолис ответил, планирует ли он связаться с уволенным Райковичем перед плей-офф ЕЛ
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Новый главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал, планирует ли он связаться с Эмилом Райковичем, который был ранее уволен из команды.

«Буду с вами честен. Обычно такого не случается. В нашей профессии так не принято. Но если бы тренер захотел поговорить со мной, это было бы замечательно. Я понимаю, что он сейчас чувствует, но в любом случае он тренер, который проделал здесь отменную работу. Он внёс большой вклад в развитие клуба. Эмил отдал всё, что мог», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ армейцы стали победителями первого раунда сезона. В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А.

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