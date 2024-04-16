Томас Эртель стал MVP апреля в Единой лиге

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель признан самым ценным игроком апреля в Единой лиге ВТБ. В этом месяце игрок в среднем за матч набирал 15,3 очка, совершал 2,3 подбора и отдавал 7,3 передачи при эффективности 20,3 балла.

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По итогам второго этапа регулярного чемпионата «Зенит» занял второе место в турнирной таблице в группе А. В плей-офф петербургская команда сыграет с победителем пары «Уралмаш» — «Самара», которые встретятся в плей-ин.

В последнем матче регулярного чемпионата «Зенит» победил «Парму» (77:66). Эртель в этой встрече набрал семь очков, а также отдал 12 результативных передач.

Ранее Единая лига объявила имена игроков, которые попали в символическую пятёрку по итогам игровой недели в период с 8 по 14 апреля, куда попал и Эртель.