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Только четыре игрока в истории НБА выходили в плей-офф больше раз, чем Леброн

Только четыре игрока в истории НБА выходили в плей-офф больше раз, чем Леброн
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В ночь с 16 на 17 апреля мск на паркете «Смути Кинг Центра» в американском Новом Орлеане завершился матч верхней сетки плей-ин Западной конференции НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» в единственной встрече обыграл на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 110:106 и вышел в основную сетку плей-офф.

Для лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса это 17-й раз за карьеру, когда он выходит в плей-офф НБА. До него такое удавалось восьми баскетболистам в истории, четырём из которых форвард пока уступает по количеству проходов.

Рекордсменами по этому показателю являются тяжёлый форвард Карл Мэлоун и разыгрывающий Джон Стоктон — 19 раз.

Топ-10 выглядит так:

Карл Мэлоун — 19
Джон Стоктон — 19
Тим Данкан — 18
Карим Абдул-Джаббар — 18
Тони Паркер — 17
Джейсон Кидд — 17
Шакил О’Нил — 17
Клиффорд Робинсон — 17
Леброн Джеймс — 17
Дерек Фишер — 16
Роберт Хорри — 16
Скотти Пиппен — 16
Терри Портер — 16
Роберт Пэриш — 16

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