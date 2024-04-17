Только четыре игрока в истории НБА выходили в плей-офф больше раз, чем Леброн

В ночь с 16 на 17 апреля мск на паркете «Смути Кинг Центра» в американском Новом Орлеане завершился матч верхней сетки плей-ин Западной конференции НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» в единственной встрече обыграл на выезде «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 110:106 и вышел в основную сетку плей-офф.

Для лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса это 17-й раз за карьеру, когда он выходит в плей-офф НБА. До него такое удавалось восьми баскетболистам в истории, четырём из которых форвард пока уступает по количеству проходов.

Рекордсменами по этому показателю являются тяжёлый форвард Карл Мэлоун и разыгрывающий Джон Стоктон — 19 раз.

Топ-10 выглядит так:

Карл Мэлоун — 19

Джон Стоктон — 19

Тим Данкан — 18

Карим Абдул-Джаббар — 18

Тони Паркер — 17

Джейсон Кидд — 17

Шакил О’Нил — 17

Клиффорд Робинсон — 17

Леброн Джеймс — 17

Дерек Фишер — 16

Роберт Хорри — 16

Скотти Пиппен — 16

Терри Портер — 16

Роберт Пэриш — 16