Октавиус Эллис продлит контракт с «Уралмашем»

Центровой Октавиус Эллис договорился с «Уралмашем» о продлении контракта. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Эллис приехал в Екатеринбург в качестве замены Чеду Брауну в конце сентября 2023 года. В нынешнем сезоне центровой помог уральцам не только успешно дебютировать на новом уровне, уже дойдя до плей-офф, но и добраться до бронзовых медалей Кубка России.

Статистика Эллиса в 35 матчах Единой лиги: 32 выхода в стартовом составе, в среднем 28:16 на паркете, 17,4 очка, 8,3 подбора, 1,6 передачи и 1,5 блок-шота за игру.

Вчера, 17 апреля, в Екатеринбурге завершился матч в рамках плей-ин Единой лиги ВТБ между местным «Уралмашем» и «Самарой». Встреча закончилась со счётом 80:69 (18:17, 23:19, 25:10, 14:23) в пользу хозяев паркета.