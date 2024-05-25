Не сравнивайте молодняк НБА с легендарным Джорданом. Эдвардс — лучшее доказательство

Некоторым слишком рано вешают ярлыки по ходу карьеры. А с кем обычно сравнивают в баскетболе? Конечно же, с легендарным игроком «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом, который стал иконой не только НБА, но и всего мирового спорта. Эм Джей — воплощение баскетбола в его первозданном виде. В Майкле было всё: желание побеждать в каждом матче, невероятная трудовая этика, врождённый талант и черты, которые сложно описать, если не посмотреть за Джорданом вживую. 22-летнего Энтони Эдвардса уж слишком часто сравнивают с Его Воздушеством в последнее время, оправданы ли авансы?

Эдвардс на четвёртый сезон в НБА попал в финал конференции, Джордану потребовалось пять лет для этого, но лиги были совершенно другими. Майклу дважды противостояли легендарный «Бостон» 80-х годов во главе с Ларри Бёрдом, Кевином Макхэйлом и Робертом Пэришем, и столько же раз «Плохие парни» из «Детройта» под предводительством Айзеи Томаса, Билла Лэймбира, Джо Думарса и Денниса Родмана не позволяли «быкам» выйти в финал Востока. Поэтому сравнивать походы в постсезонах Эдвардса и Джордана — уже нелогично. У Эм Джея были в разы сильнее соперники.

Нельзя забывать, что Джордан буквально выжигал паркет напалмом в плей-офф: во второй сезон Майкл в среднем за три игры с «Бостоном» набирал 43,7 очка! А когда попал в первый за карьеру финал Восточной конференции, то имел статистическую линейку из 34,8 очка, 7,0 подбора и 7,6 передачи. Мало кто в регулярном чемпионате способен похвастаться такими цифрами, а это в плей-офф и с великолепным процентом реализации. Наверняка многим стало понятно, что Джордан — эталон игры в плей-офф, а как дела обстоят у Эдвардса? Неплохо, но есть нюансы.

Это первый серьёзный поход в плей-офф для «Миннесоты» со времён выступления в команде Кевина Гарнетта. «Волкам» без особых проблем удалось закрыть «Финикс Санз» с Кевином Дюрантом, Девином Букером и Брэдли Билом во главе. Не для кого ни секрет, что Кей Ди — любимый игрок детства Эдвардса. Именно поэтому Муравей выложился на полную в серии против своего кумира. Следом «Миннесоте» предстояло встретиться с чемпионом 2023 года «Денвер Наггетс».

Эдвардс с первого матча показал намерения стать лучшим на паркете: 43 очка, семь подборов и три передачи. Также лидер «Миннесоты» был очень ярок в четвёртой игре серии, а во всех остальных — уходил на второй план. Всего за последние пять встреч в плей-офф Муравей не произвёл впечатления — 18, 27, 16, 19, 21 очков при далеко не лучшей бросковой эффективности. Вряд ли бы Джордан позволил себе так играть в настолько ответственный момент. Поэтому потихоньку нужно прекращать эти споры и дебаты о том, что Эдвардс — «наследник» Эм Джея.

Джордан был один, и Энтони Эдвардс — один. У 22-летнего парня есть задатки стать великим игроком, у него схожий характер с Майклом, преждевременно прибегать к таким нелепым сравнениям. Последние игры Муравья удручают. Юному дарованию необходимо делать выводы и расти дальше, к тому же серия с «Далласом» не проиграна. «Миннесота» отыгралась со счёта 2-3 в противостоянии с чемпионом НБА. Почему бы не повторить подобное с «бродягами»? Если Эдвардс вместе с Карлом-Энтони Таунсом, Руди Гобером, Джейденом Макдэниелсом и Майком Конли включатся на максимум, ожидать можно чего угодно.