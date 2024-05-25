Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Миннесота Тимбервулвз, Энтони Эдвардс: почему атакующего защитника не нужно сравнивать с Майклом Джорданом, плей-офф НБА

Не сравнивайте молодняк НБА с легендарным Джорданом. Эдвардс — лучшее доказательство
Никита Бирюков
Майкл Джордан и Энтони Эдвардс
Аудио-версия:
Комментарии
«Наследник» Эм Джея сдулся?

Некоторым слишком рано вешают ярлыки по ходу карьеры. А с кем обычно сравнивают в баскетболе? Конечно же, с легендарным игроком «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом, который стал иконой не только НБА, но и всего мирового спорта. Эм Джей — воплощение баскетбола в его первозданном виде. В Майкле было всё: желание побеждать в каждом матче, невероятная трудовая этика, врождённый талант и черты, которые сложно описать, если не посмотреть за Джорданом вживую. 22-летнего Энтони Эдвардса уж слишком часто сравнивают с Его Воздушеством в последнее время, оправданы ли авансы?

Эдвардс на четвёртый сезон в НБА попал в финал конференции, Джордану потребовалось пять лет для этого, но лиги были совершенно другими. Майклу дважды противостояли легендарный «Бостон» 80-х годов во главе с Ларри Бёрдом, Кевином Макхэйлом и Робертом Пэришем, и столько же раз «Плохие парни» из «Детройта» под предводительством Айзеи Томаса, Билла Лэймбира, Джо Думарса и Денниса Родмана не позволяли «быкам» выйти в финал Востока. Поэтому сравнивать походы в постсезонах Эдвардса и Джордана — уже нелогично. У Эм Джея были в разы сильнее соперники.

Эдвардс не выполнил обещание?
Эдвардс обещал закрыть Ирвинга. Но чемпион НБА выбил всю дурь из молодой суперзвезды
Эдвардс обещал закрыть Ирвинга. Но чемпион НБА выбил всю дурь из молодой суперзвезды

Нельзя забывать, что Джордан буквально выжигал паркет напалмом в плей-офф: во второй сезон Майкл в среднем за три игры с «Бостоном» набирал 43,7 очка! А когда попал в первый за карьеру финал Восточной конференции, то имел статистическую линейку из 34,8 очка, 7,0 подбора и 7,6 передачи. Мало кто в регулярном чемпионате способен похвастаться такими цифрами, а это в плей-офф и с великолепным процентом реализации. Наверняка многим стало понятно, что Джордан — эталон игры в плей-офф, а как дела обстоят у Эдвардса? Неплохо, но есть нюансы.

Это первый серьёзный поход в плей-офф для «Миннесоты» со времён выступления в команде Кевина Гарнетта. «Волкам» без особых проблем удалось закрыть «Финикс Санз» с Кевином Дюрантом, Девином Букером и Брэдли Билом во главе. Не для кого ни секрет, что Кей Ди — любимый игрок детства Эдвардса. Именно поэтому Муравей выложился на полную в серии против своего кумира. Следом «Миннесоте» предстояло встретиться с чемпионом 2023 года «Денвер Наггетс».

Магия Луки Дончича в действии:
Что крикнул Лука Дончич лучшему защитнику НБА после победной «трёшки»?
Что крикнул Лука Дончич лучшему защитнику НБА после победной «трёшки»?

Эдвардс с первого матча показал намерения стать лучшим на паркете: 43 очка, семь подборов и три передачи. Также лидер «Миннесоты» был очень ярок в четвёртой игре серии, а во всех остальных — уходил на второй план. Всего за последние пять встреч в плей-офф Муравей не произвёл впечатления — 18, 27, 16, 19, 21 очков при далеко не лучшей бросковой эффективности. Вряд ли бы Джордан позволил себе так играть в настолько ответственный момент. Поэтому потихоньку нужно прекращать эти споры и дебаты о том, что Эдвардс — «наследник» Эм Джея.

Джордан был один, и Энтони Эдвардс — один. У 22-летнего парня есть задатки стать великим игроком, у него схожий характер с Майклом, преждевременно прибегать к таким нелепым сравнениям. Последние игры Муравья удручают. Юному дарованию необходимо делать выводы и расти дальше, к тому же серия с «Далласом» не проиграна. «Миннесота» отыгралась со счёта 2-3 в противостоянии с чемпионом НБА. Почему бы не повторить подобное с «бродягами»? Если Эдвардс вместе с Карлом-Энтони Таунсом, Руди Гобером, Джейденом Макдэниелсом и Майком Конли включатся на максимум, ожидать можно чего угодно.

Деньги решают всё?
Почему баскетболистам НБА важно попадать в символические сборные лучших?
Почему баскетболистам НБА важно попадать в символические сборные лучших?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android