Почему баскетболистам НБА важно попадать в символические сборные лучших?

Сегодня утром, 23 мая, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) огласила символические пятёрки по итогам минувшего регулярного чемпионата. В первую вошли Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»). Во вторую — Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

Третью же пятёрку составили Девин Букер («Финикс Санз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»). В общем, активно наблюдаем за тем, как поколение суперзвёзд меняется, да? Попадание в символическую пятёрку — оно не для галочки. Здесь присутствует индивидуальная мотивация баскетболиста — благодаря попаданию в одну из сборных игрок претендует на более жирный контракт.

Например, Тайриз Халибёртон и Энтони Эдвардс в рамках действующих соглашений претендуют теперь не на $ 204 млн до сезона-2028/2029, а уже на $ 245 млн. Халибёртон продлил контракт с «Индианой» в начале июля прошлого года, а Эдвардс — в конце января 2024-го. Тот же разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, угодивший на днях в скандал и сыгравший в минувшей регулярке всего в 22 встречах, имеет аналогичный контракт, что и у Тайриза с Энтони. Вот только Ламело заработает именно $ 204 млн, так как не попал ни в одну из символических сборных.

Словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер благодаря членству в сборной законно претендуют на супермаксимальные контракты. Более того, Дончич может стать обладателем самого роскошного контракта в истории НБА на сумму $ 346 338 300 на следующие пять лет с сезона-2026/2027. Канадец, в свою очередь, заключит соглашение на четыре года и общую сумму $ 294 268 128. Средняя зарплата Луки при таких раскладах составит $ 69,26 млн, Гилджес-Александера — $ 73,56 млн.

Что касается форварда «Бостона» Джейсона Тейтума, то он опережает на год Дончича и Гилджес-Александера, поскольку американец выполнил критерии для супермаксимального контракта, попав в символическую сборную по итогам регулярного сезона-2022/2023. В июле этого года Тейтум будет иметь право подписать пятилетнее соглашение на сумму около $ 314,85 млн. А вот игроки, которые больше не претендуют на супермакс после непопадания в символические пятёрки: ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс») и Джамал Маррей («Денвер Наггетс»).

Однако вышеперечисленные баскетболисты могут не отчаиваться: супермаксимальные контракты для них актуальны лишь в том случае, если они останутся в своих нынешних командах, а по итогам следующего сезона попадут в любую сборную всех звёзд. И просто представьте эмоции Ингрэма, которого могут обменять предстоящим летом! Форвард в последнее время часто стал упоминаться в различных слухах о возможных переходах.

Многим знакомый Домантас Сабонис, кстати, бонусом получит дополнительные $ 1,3 млн после попадания в третью сборную. А вот разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси, несмотря на свои внушительные 25,9 очка, 6,2 передачи и 3,7 подбора, ни в одну пятёрку не отобрался. А это значит, что максимальное предложение для защитника, будущего ограниченно свободного агента и верного помощника Джоэла Эмбиида остановится на отметке 25% вместо 30%. Впрочем, вероятность заработать в следующие пять лет $ 204,45 млн очень даже привлекает при любых раскладах.