Основной удар по «Спартаку» «Краснодар» нанесёт после перерыва

«Наполи» — «Ювентус»

Ставки: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1 за 1.9 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).

В итальянской Серии А в 26-м туре состоится один из главных матчей всего сезона, однако из-за подавляющего преимущества «Ювентуса» над остальными конкурентами ажиотаж вокруг встречи «старой сеньоры» с неаполитанцами не слишком велик. Букмекеры, несмотря на мощнейший состав «зебр» отдают предпочтение именно хозяевам. Чистая победа «Наполи» в БК «Фонбет» идёт за 2.40, но мы сделаем выбор в пользу другого предложения.

После осенних провалов коллектив Карло Анчелотти успокоился, пришёл в себя и стал заниматься более привычным делом – добычей очков во внутреннем первенстве и выступлением в Лиге Европы. За последние шесть встреч в ворота «Наполи» был забит лишь один мяч, но всё это сложно назвать выдающимся достижением, так как уровень недавних соперников совершенно несопоставим с возможностями «Ювентуса».

За 1.9 в БК «Фонбет» доступна ставка на индивидуальный тотал «бьянконери» больше 1. Поражение от «Атлетико» стало ледяным душем для парней Аллегри, поэтому действующему чемпиону Италии необходимо держать удар и не позволять главному оппоненту даже задумываться о какой-либо интриге. С аутсайдерами у «Ювентуса» не всегда хватает мотивации, но на принципиального соперника гости настроятся по максимуму. (Сделать ставку).

В линии нападения у «старой сеньоры» сумасшедшая конкуренция. Роналду борется за звание лучшего бомбардира, Манджукич и Дибала обязаны в каждом матче доказывать свою состоятельность, иначе Аллегри всегда может дать шанс одному или нескольким исполнителями со скамейки. Неаполитанцы уже давненько не играли в больших матчах, что может стать дополнительной проблемой для хозяев. Там, где прощают середняки, «Ювентус» обязательно накажет.

Формально, ни у одной из команд нет повода играть на ничью. Лига чемпионов от «Наполи» никуда не денется, а у «бьянконери» слишком большой отрыв, чтобы хоть сколько-то переживать из-за возможной потери титула. Безусловный плюс предстоящего поединка – это отсутствие огромного давления, поэтому зрителей может ожидать романтичный футбол с массой опасных моментов. Можно рассмотреть ТБ 2,5 мяча за 2.15 в БК “Фонбет”.

Сложно представить себе расклад, при котором столь классная команда, как «Ювентус» провалит второй кряду топ-поединок. Поразить ворота «Атлетико» Роналду и компания не сумели, но неаполитанцы в обороне действуют менее собрано. Забитый гостями мяч гарантирует нам возврат, а ещё один гол принесёт прибыль. Для коэффициента 1.9 вариант достаточно приличный. По крайней мере, брать индивидуальный тотал гостей меньше 1 мы бы точно не решились.

«Спартак» — «Краснодар»

Ставки: «Краснодар» забьёт во втором тайме за 1.85 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).

Российская Премьер-Лига возобновляется после зимней спячки, и в центральном поединке 18 тура «Спартак» сразится с «Краснодаром». Шансы команд в предстоящем матче оцениваются практически одинаково: например, в БК «Фонбет» победа москвичей доступна за коэффициент 2.60, а на викторию «быков» дают 2.75.

У красно-белых приличные проблемы с составом. Хозяевам не помогут Жиго, Кутепов, Ещенко, Рассказов, Фернандо и Ребров. Оборону редко упоминают в качестве наиболее сбалансированной линии москвичей, а тут ещё четыре защитника + опорник пропускают матч. Связка Джикия – Боккетти становится безальтернативной, а на флангах всё же некоторые варианты имеются.

Наверняка Олег Кононов выберет старт, частично основываясь на своих знания о футболистах «Краснодара». Тем не менее, индивидуальный тотал “быков” больше 1 мяча за 1.65 в БК “Фонбет” выглядит надёжным предложением.

Ключевое преимущество гостей – тонус. Пока «Спартак» катал один товарняк за другим, «быки» уже провели два поединка в Лиге Европы, а в рамках Кубка страны не сумели пройти «Ростов». Коллектив Карпина сыграл максимально неудобно для «Краснодара», но красно-белые при поддержке трибун постараются действовать от себя и выступать в роли первого номера, что вполне устроит клуб Сергея Галицкого.

Между контрольными и официальными встречами гигантская разница в интенсивности. По части физической готовности гости должны быть несколько лучше, поэтому проверим любопытную ставку на гол «Краснодара» во втором тайме в БК «Фонбет» за 1.85. (Сделать ставку).

Подопечные Мурада Мусаева во всех трёх недавних встречах прилично выглядели в концовках, а со скамейки у «быков» регулярно появляется фантастический Шапи Сулейманов, способный за короткий временной интервал создать целую серию убойных моментов.

Исход матча предсказывать слишком опасно, так как не совсем понятно, чего ожидать от «Спартака», но изначально именно оборона и отсутствие практики являются главной головной болью для Олега Кононова. «Краснодар», как грамотная и выстроенная команда, обязан наносить удар в наиболее уязвимое место противника, следовательно, «быки» постараются использовать свои козыри.

Гол гостей после перерыва не станет чем-то удивительным. Для любителей смелых ставок в БК “Фонбет” есть вариант “во втором тайме гости забьют больше, чем в первом” за 2.45.

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