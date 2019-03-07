«Зенит» — «Вильярреал», «Валенсия» — «Краснодар»: прогнозы на Лигу Европы

«Зенит» — «Вильярреал»

Ставки: победа «Зенита» за 2.05 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).



«Зенит» успешно возобновил сезон после зимней паузы. Питерцы сумели пройти «Фенербахче» в 1/16 Лиги Европы, а во внутреннем первенстве добились гостевой победы над «Уралом», которая стала особенно ценной из-за осечек конкурентов. Теперь подопечным Сергея Семака предстоит сражение с «Вильярреалом». «Жёлтая подводная лодка» погрузилась на дно Примеры, однако букмекеры выставляют ровную линию на итог двухраундового противостояния. В БК «Фонбет» проход сине-бело-голубых оценивается коэффициентом 1.95.



Обе команды имели в распоряжение одинаковое время на восстановление, но преимуществом в физике должен обладать «Зенит». Трёх сыгранных матчей вполне достаточно для профессионалов, чтобы почувствовать тонус. Для «Вильярреала» этот поединок станет уже 15-м в 2019 году, нагрузка на парней Хавьера Кальехи выпадает колоссальная.

У испанского клуба короткая скамейка запасных, негативная атмосфера в разделке из-за неудовлетворительных результатов и очевидная необходимость делать выбор. «Жёлтая подводная лодка» в своём нынешнем состоянии не способна успешно бороться на двух фронтах.

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В Примере «Вильярреал» идёт в зоне вылета, а календарь оставшихся встреч прямо намекает на высокую вероятность вылета в Сегунду. БК “Фонбет” даёт 2.35 на вариант “гости не забьют”. Хавьеру Кальехе придётся держать в уме встречу с «Леванте», к которой с учётом перелёта практически не останется времени на подготовку.



Когда «Зенит» свеж, то в состоянии разобраться с любым противником при поддержке трибун. Да, сине-бело-голубые не демонстрируют яркий комбинационный футбол, но зато стабильно набирают очки. Чистая победа питерцев в БК «Фонбет» идёт за 2.05, от такого предложения отказываться нельзя. (Сделать ставку).



Подопечные Сергея Семака не всегда успешно выступают в гостях. К тому же, сине-бело-голубые провалили концовку первой части сезона. Сейчас ситуация совершенно иная. Во-первых, «Зенит» дома, где чувствует себя невероятно уверенно. К тому же питерцы сильно зависят от физической формы, а в марте ни о какой усталости не может идти и речи.

У «Зенита» и «Вильярреала» есть небольшая история противостояния в еврокубках. Именно «жёлтая подводная лодка» стала одним из главных испытаний для питерцев на пути к Кубку УЕФА. 11 лет назад сине-бело-голубые с минимальным счётом победили дома, а в следующую стадию прошли за счёт забитого гола на выезде, о чём прекрасно помнит Санти Касорла.



На старте нынешнего сезона «Зенит» дома крушил всех оппонентов за счёт сумасшедшей готовности и бойцовских качеств. Есть все основания полагать, что по весне питерцы также постараются действовать эффективно и постараются выдать максимум именно в первых нескольких матчах.



Оборона «Вильярреала» регулярно допускает ошибки, даже находящийся в ужасной форме «Спартак» был обязан побеждать испанского аутсайдера. Что не удалось красно-белым, смогут выполнить питерцы. Можно рассмотреть ИТБ 1,5 мячей “Зенита” за 2.20 в БК “Фонбет”.

«Валенсия» — «Краснодар»

Ставки: тотал больше 2,5 за 1.85 в БК «Фонбет» (Сделать ставку).



Во второй части российско-испанского противостояния «Валенсия» примет «Краснодар». «Летучие мыши» не проигрывают уже 11 матчей кряду, вышли в финал Кубка Испании, вплотную подобрались к еврокубковой зоне в Примере и совершенно логично считаются явными фаворитами предстоящего поединка. БК «Фонбет» даёт скромные 1.43 на чистую победу хозяев.



Результаты «быков» не назвать провальными, но уровень футбола, демонстрируемый подопечными Мурада Мусаева, позволяет рассчитывать на большее. «Краснодар» вполне мог увезти три очка с гостевого матча со «Спартаком», да и «Ростов» не выглядел лучше в рамках битвы в Кубке страны.

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К сожалению, встречу пропустит Перейра, получивший лишний “горчичник” в эпичном сражении с «Байером». Возможности для перестановок состава у Мурада Мусаева сейчас минимальные, но когда перед голодными до побед игроками появляется возможность заявить о себе в Европе, то любые негативные факторы отходят на второй план.

«Валенсия» чуть ли не каждый сезон успешно выступает в различных соревнованиях, для «летучих мышей» матч не будет иметь важной исторической подоплёки. В принципе, стоит подумать о классическом “гости не проиграют”, БК “Фонбет” оценивает эту ставку коэффициентом 2.85.



«Быки» постепенно становятся серьёзной силой, молодому российскому клубу необходимо завоёвывать авторитет. Чем хорош клуб Сергея Галицкого, так это верностью своим принципам и философии. Ни один соперник не заставит «Краснодар» отказаться от фирменного стиля. «Валенсия», как и подавляющее большинство испанских команд, обожает комбинационный футбол, поэтому мы вправе рассчитывать на множество опасных моментов.



Один статистический факт попросту поражает: в семи последних матчах с участием «летучих мышей» забивалось меньше трёх мячей, да и у «быков» ещё не было поединка в нынешнем сезоне, завершившегося верховым исходом. Обе команды прекрасно атакуют, столь продолжительной серии с низкой результативностью пора прекратиться. В БК «Фонбет» тотал больше 2,5 идёт за 1.85, что выглядит перспективно. (Сделать ставку).



«Валенсии» необходимо создавать преимущество перед ответной встречей, а одного мяча испанцам явно не хватит. Главной целью «Краснодара» разумно считать выездной гол, который позволит коллективу Мурада Мусаева сохранить приличные шансы на проход в следующий раунд. Вряд ли кто-то удивится, если во встрече столь мастеровитых соперников счёт на табло поменяется не меньше трёх раз.



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