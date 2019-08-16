«Арсенал» — «Бёрнли», «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матчи АПЛ

17 августа на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в матче второго тура АПЛ «Арсенал» встретится с «Бёрнли». По мнению аналитиков, победа достанется хозяевам. Поставить на успех «канониров» можно за скромные 1.33. Чуть позже на стадионе «Сент-Мэри» «Саутгемптон» сразится с «Ливерпулем». Букмекеры предлагают коэффициент 1.48 на викторию красных.

Прогноз матча «Арсенал» — «Бёрнли» (17.08.2019)

«Арсенал» удачно стартовал в новом сезоне, одержав гостевую победу над «Ньюкаслом». Лондонцы прилично укрепились, теперь у Унаи Эмери достаточно ресурсов для борьбы за топ-4. У «канониров», разумеется, есть травмированные исполнители, не всё понятно в ситуации с Озилом, но в ближайшем поединке это не должно стать серьёзной проблемой.



«Бёрнли» в первом туре стал одним из двух клубов, чья разгромная виктория вызвала немало вопросов. Команда Шона Дайча отправила три безответных мяча в ворота «Саутгемптона», хотя матч проходил в равной борьбе с минимальным перевесом «святых» по нескольким статистическим показателям. Теперь бордовых ожидает тяжелейший поединок на выезде с «Арсеналом», и шансы зацепиться хотя бы за ничью у гостей минимальные.

Фора «-1,5» на «канониров» доступна за 1.98, и данное предложение нас полностью устраивает. «Бёрнли» можно назвать максимально удобным соперником для «Арсенала». Начиная с сезона-2014/15, лондонцы выиграли все девять очных противостояний. То есть, бордовые ни разу не отобрали очки у фаворита. Да, итоговая разница в счёте не всегда была необходимой для прохода ставки, но со временем дело изменилось в лучшую сторону.



В АПЛ-2018/19 Унаи Эмери дважды разбирался с «Бёрнли» со счётом 3:1. С тех пор «Арсенал» укрепил и без того мощный состав, а бордовые вели себя достаточно скромно на трансферном рынке, что удивительно с учётом возможностей английских клубов. По стоимости состава команда Шона Дайча близка к аутсайдерам, поэтому оказать серьёзное сопротивление одному из лондонских грандов на его поле у гостей вряд ли получится.



Если с «Саутгемптоном» бордовым в какой-то степени повезло, то против «канониров» подобное не должно повториться. При Унаи Эмери «Арсенал» демонстрирует прекрасный футбол на своём стадионе, за хозяев будут переполненные трибуны и гигантская разница в уровне исполнительского мастерства. Лондонцы обладают всем необходимым, чтобы не испытывать нервы фанатов и уверенно брать три очка.

Ставка на матч «Арсенал» — «Бёрнли»

Начиная с сезона-2014/15 «канониры» выиграли все девять очных противостояний с «Бёрнли». В АПЛ-2018/19 Унаи Эмери дважды разбирался с бордовыми со счётом 3:1. Фора «-1,5» на хозяев за 1.98 имеет высокие шансы на проход, команде Шона Дайча и так повезло в домашнем поединке с «Саутгемптоном».



Ставка: победа «Арсенала» с форой «-1,5» за 1.98

Прогноз матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль» (17.08.2019)

Из двух трофеев, разыгранных на старте нового сезона, «Ливерпуль» завоевал один, что выглядит вполне закономерно. Красные выдали абсолютно два разных тайма с «Челси», сами создали себе проблемы в дополнительное время, но в серии пенальти уже не промахивались. Тем не менее, команде Юргена Клоппа некогда расслабляться, впереди непростой выезд к крепкому середняку.



«Саутгемптон» как раз получил 0:3 от упомянутого выше «Бёрнли», хотя всё могло сложиться совершенно иначе. После столь оглушительного разгрома фанаты потребуют от «святых» более приемлемого результата, к которому есть определённые предпосылки. Ральф Хазенхюттль поставил команде приличную игру, однако в ближайшем поединке хозяева в основном сосредоточатся на обороне.



Брать чистую победу «Ливерпуля» слишком опасно, да и коэффициент невысок. Разумеется, на бумаге гости значительно сильнее, но следует учитывать и другие обстоятельства. Лидеры красных сейчас не в лучшей форме. Мерсисайдцы провели сумасшедший сезон с достаточно короткой скамейкой, несколько важных игроков выступали летом за национальные сборные, а сейчас коллективу Юргена Клоппа предстоит уже четвёртый матч за 14 дней.



Более того, «Ливерпулю» пришлось совершать не самый близкий перелёт из Стамбула, а футболисты провели на поле дополнительные 30 минут в Суперкубке УЕФА. Плотным графиком не смутить ни один из английских клубов, однако в начале сезона столь серьёзная нагрузка может запросто сказаться на кондициях и концентрации. Означает ли это, что мы возьмём 1Х на хозяев? Вовсе нет. За 1.85 гораздо интереснее смотрится классическая ставка на гол в исполнении обеих команд.

Во-первых, в каждом из трёх предыдущих поединков красных выбранный нами вариант срабатывал. Мощнейшая атака «Ливерпуля» стабильно штампует голы, но оборону не спасает даже наличие ван Дейка. «Саугмпетон» не обладает фантастическим нападением, однако в прошлом сезоне «святые» сумели забить один мяч команде Юргена Клоппа на своём поле. Гостям не поможет Алисон Бекер, что также повышает вероятность обмена ударами.

Ставка на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

Во всех матчах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне отличиться удавалось, как красным, так и их соперникам. За 1.85 в букмекерских конторах можно поставить на гол в исполнении обеих команд. В прошлом сезоне на «Сент-Мэри» мерсисайдцы выиграли 3:1, а сейчас гостям придётся обходиться без Алисона Бекера.



Ставка: обе забьют за 1.85



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