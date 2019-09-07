Бой Хабиб – Порье могут признать несостоявшимся! Самый дикий прогноз года

7 сентября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 242. В главном поединке вечера встретятся чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье. Бой начнётся в 23:00 по мск, а сам турнир — в 18:00. В прямом эфире поединок покажет Первый канал.

30-летний Нурмагомедов в ММА одержал 27 побед. У 30-летнего Порье — 25 успешных боёв. Хабиб во второй раз будет защищать титул. В октябре 2018 года россиянин победил ирландца Конора Макгрегора.

Российский боец идёт явным фаворитом противостояния по мнению экспертов, что отражается в котировках букмекерских контор. На чистую победу Хабиба аналитики предлагают коэффициент 1.21, на викторию Порье можно поставить за 4.45. Классические варианты мы оставим специалистам, а сами постараемся немного добавить перцу нестандартными прогнозами к и без того горячему блюду.

Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Прогноз: американца ждёт долгая ночь Не удивимся, если единственный план Нурмагомедова на бой сработает в 28-й раз.

За сумасшедший коэффициент 25.0 в БК «Фонбет» доступна ставка на то, что бой будет признан несостоявшимся. Обратный вариант идёт за крошечные 1.01. Потенциальная прибыль от возможного выигрыша невероятна, но каковы шансы на столь резонансное событие по итогам статусного поединка?

Без каких-либо предварительных заговоров и ошибок получить указанный вариант практически невозможно. На ум приходят лишь два теоретических казуса: провал допинг-теста одним из бойцов после самого сражения или массовая потасовка по ходу какого-либо раунда.

У Хабиба и Дастина в командах настоящие профессионалы и опытные диетологи, поэтому никаких проблем с допингом у спортсменов быть не должно. Посторонних людей перед столь важными мероприятиями к бойцам не подпускают даже на пушечный выстрел.

Вариант с потасовкой выглядел перспективно перед битвой Нурмагомедова с Макгрегором, а с Порье чувствуется взаимное уважение. Конечно, Конор мог бы что-то устроить, находясь в зале во время боя, но по сообщениям в СМИ Макгрегор не будет присутствовать на титульном поединке. Хотя кто его знает.

Для развлечения, конечно, можно проверить коэффициент 25.0, но мы предпочтём более надёжное пари. Так как своими бесконечными победами Хабиб давал возможность зарабатывать всем, кто на него ставил, то мы попробуем воспользоваться данной тенденцией.

Хабиб давал шанс разбогатеть каждому из вас, но вы его упустили Подсчёт потенциальной прибыли от ставок на Хабиба вскружит голову даже опытным игрокам

Удивительно разнится линия на одно аналогичное действие в исполнении Хабиба и Дастина. Поставить на отбитие «пятёрки» Нурмагомедовым Майклу Бафферу до гонга внутри октагона можно за скромные 1.08, а в случае исполнения такого же ритуала от Порье сыграет коэффициент 2.85. На наш взгляд, заиграть стоит оба варианта.

Разумеется, ставка больше похожа на риск, ведь мы не обладаем необходимыми статистическими выкладками, но раз Хабиб с огромной вероятностью даст «пять» Бафферу, то почему бы это не повторить Дастину? Всё же столь легендарные личности появляются в октагоне не на каждом бою. Порье вполне может преподнести букмекерам сюрприз.

Ставка №1: Нурмагомедов до боя даст «пять» Бафферу в октагоне за 1.08

Ставка №2: Порье до боя даст «пять» Бафферу в октагоне за 2.85

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