«Зенит» — «Арсенал». Прогноз: пауза на игры сборных навредит Семаку

13 сентября на стадионе «Газпром Арена» в матче девятого тура РПЛ «Зенит» примет «Арсенал». Эксперты уверены в победе сине-бело-голубых и предлагают поставить на Дзюбу и компанию за 1.42. Виктория туляков оценивается букмекерами коэффициентом 8.3.

Прогноз матча «Зенит» — «Арсенал» (13.09.2019)

Перед паузой на матчи сборных «Зенит» дал немало поводов для тревоги своим фанатам. Сине-бело-голубые, играя с 7-й минуты в большинстве в домашнем матче с «Ахматом», так и не сумели отличиться, а затем команда Сергея Семака уступила на выезде «Уфе» 1:0. Петербуржцам помог обретший очередную молодость Жирков, принесший победу во встрече со «Спартаком».



Сейчас «Зенит» делит первую строчку с «Краснодаром» и «Ростовом», но и остальные конкуренты в борьбе за самые высокие места находятся совсем близко. Впереди у клуба с берегов Невы старт в Лиге чемпионов, а из-за матчей национальных сборных Сергей Семак практически лишён времени на полноценную подготовку команды.



Ригони отправлен в Италию, Караваев только пополнил состав сине-бело-голубых, несколько ключевых исполнителей играли за сборные, есть травмированные, поэтому проблем у «Зенита» хватает. На этом фоне действующему чемпиону РПЛ встречаться с «Арсеналом», который оставляет противоречивое впечатление.



С одной стороны, туляки даже после поражения от ЦСКА идут в группе лидеров, а с другой – безвольное выступление парней Игоря Черевченко в Лиге Европы заставило отвернуться от провинциального клуба многих нейтральных болельщиков. Тем не менее, «канониры» демонстрируют достаточно качественный футбол, позволяющий набирать очки.

«А потом мы победили Европу». Дзюбинатор затащит «Зенит» в плей-офф ЛЧ Дзюба отгрузит трёшку, Семак переиграет Нагельсмана, а «Зенит» заткнёт рты экспертам.

Разумеется, «Зенит» дома будет идти фаворитом у букмекеров против любого клуба РПЛ. Лобовая победа хозяев доступна за скромные 1.42, а брать фору слишком рискованно. Большие команды часто испытывают проблемы после матчей сборных, а тут ещё на носу и Лига чемпионов. Да, Семак и каждый футболист сине-бело-голубых могут сказать, что ближайший матч самый важный, но все мы прекрасно понимаем некоторую долю лукавства в подобных высказываниях.



С точки зрения календаря «Арсенал» сыграет в Санкт-Петербурге чуть ли не в идеальный для себя момент. На наш взгляд, за сочный коэффициент 2.2 стоит присмотреться к ставке на гол в исполнении обеих команд. Если в гостях коллектив Сергея Семака порой действует осторожно, то дома у «Зенита» в рамках РПЛ нет особого выбора. Соперники приезжают на «Газпром Арену» выстоять, хозяевам приходится атаковать.



В нынешнем сезоне Дзюба и компания провели три матча на своём поле. «Зенит» одолел «Тамбов» 2:1, сыграл вничью с «Краснодаром» 1:1, а затем были унылые нули с «Ахматом», на которые сильно повлияло удаление. Дома сине-бело-голубые лезут вперёд и оставляют достаточно пространства для чужих контратак.

В распоряжении Игоря Черевченко достаточно техничных исполнителей, а самое главное – у туляков поставленная игра и приятное глазу движение мяча впереди. В обоих поединках с претендентами на еврокубки «Арсенал» обменивался голами. «Канониры» уступили «Ростову» 2:3 и проиграли 1:2 ЦСКА. Результат ближайшего матча может быть каким-угодно, но за коэффициент выше двойки мы рискнём проверить результативное действие от каждого коллектива.

Ставка на матч «Зенит» — «Арсенал»

Букмекеры не верят в обмен ударами в матче «Зенит» — «Арсенал». Мы пойдём против волны и проверим гол в исполнении обеих команд за 2.2. На своём поле сине-бело-голубые выдали 2:1 с «Тамбовом», 1:1 с «Краснодаром» и 0:0 с «Ахматом». У туляков с претендентами на еврокубки были 2:3 с «Ростовом» и 1:2 с ЦСКА. Слишком хорош коэффициент, чтобы просто пройти мимо. Семак в сложной ситуации из-за матчей сборных, трансферов и травмированных, чем Черевченко способен воспользоваться.



Ставка: обе забьют за 2.2



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