Германия – Северная Ирландия. Прогноз: от добра добра не ищем

В прошлом матче Германии сыграла ставка за 2.02. Сейчас на тот же вариант дают коэффициент 2.99.

19 ноября на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте в матче 10-го тура группы С квалификации Евро-2020 сборная Германии примет национальную команду Северной Ирландии. Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты не сомневаются в победе бундестим. Сделать ставку на коллектив Йоахима Лёва в букмекерских конторах можно за 1.18. Виктория «зелёно-белой армии» оценивается аналитиками коэффициентом 16.0.

Прогноз матча Германия – Северная Ирландия (19.11.2019)

Германия в прошлом туре квалификации разгромила Беларусь со счётом 4:0 и обеспечила себе путёвку на Евро-2020. Йоахим Лёв уже практически завершил смену поколений в национальной команде, и ближайшей серьёзной проверкой для молодых немцев как раз станет предстоящий летний турнир.

В заключительном, 10-м туре квалификации Германия на своём поле встретится с Северной Ирландией. «Зелёно-белой армии» не повезло с составом группы С. Коллектив Майкла О’Нила оказался вынужден противостоять двум топ-сборным и предсказуемо не сумел завоевать путёвку на Евро-2020.

Северная Ирландия могла побеждать в обоих поединках с Нидерландами, но на выезде «зелёно-белой армия» проиграла, ведя 1:0 к 75-й минуте, а дома не реализовала пенальти при счёте 0:0. Теперь парни Майкла О’Нила потеряли всякую турнирную мотивацию и приезжают в гости к Германии в качестве явного аутсайдера.

Чистая победа немцев доступна в конторах за 1.18, здесь особо не разгуляешься. Результат для обеих сборных уже не стоит на первом месте, но «бундестим» выступит при поддержке своих трибун. За шикарный коэффициент 2.99 можно рискнуть и сделать ставку на викторию хозяев всухую при общем тотале больше 2,5.

Германия – Беларусь. Прогноз: Лёв обойдётся без экспериментов Немцы ещё не обеспечили себе путёвку на Евро-2020. Беларусь ждёт разгром от мотивированного гранда.

В прошлом матче Германии мы выбрали такой же вариант, и не без доли везения ставка сыграла. Немцы разгромили Беларусь со счётом 4:0, а на 75-й минуте Нойер отразил удар с пенальти. По ходу квалификации Евро-2020 бундестим пропустила только от Нидерландов, а в пяти других поединках оставила свои ворота в неприкосновенности.

Германия проводит домашние матчи в разных городах: Майнце, Гамбурге, Мёнхенгладбахе и теперь Франкфурте. Из-за подобной практики футболисты чувствуют дополнительную ответственность и не могут играть спустя рукава даже в ничего не значащих с турнирной точки зрения поединках. К тому же Йоахим Лёв ещё не завершил строительство новой сборной.

Те же Вернер и Гнабри – это не Клозе и Подольски. В нынешней сборной Германии место в основе не гарантировано практически никому, поэтому каждый выйдет биться за своё имя. В первом круге немцы на выезде переиграли Северную Ирландию со счётом 2:0. «Зелёно-белая армия» не сумела отличиться дома, поэтому и на выезде шансов забить у гостей будет немного.

Сами немцы явно не прочь закончить отборочный цикл на приятной ноте. Даже если Йоахим Лёв пустится в эксперименты, то для Северной Ирландии легче не станет. Глубина состава у Германии всё ещё впечатляет, а в атакующей группе сумасшедшая конкуренция. Когда коэффициент близок к тройке, а шансы на успех видятся в районе 50%, то такие ставки надо брать.

Ставка на матч Германия – Северная Ирландия

Германия и Северная Ирландия лишены турнирной мотивации перед заключительным матчем квалификации. Немцы выступят дома, поэтому хозяева не станут играть спустя рукава. За коэффициент 2.99 мы рискнём и сделаем ставку на победу коллектива Йоахима Лёва всухую при общем тотале больше 2,5. В прошлый раз данный выбор оказался успешным.



Ставка: победа Германии всухую при тотале больше 2,5 за 2.99.

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