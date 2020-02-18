«Манчестер Сити» отстранён от еврокубков. Прогноз на будущее клуба, Гвардиолы и Стерлинга

«Горожане» попались на нарушении правил ФФП и могут начать новую жизнь уже в ближайшее время.

«Манчестер Сити» переживает тяжелейший сезон: «Ливерпуль» убил интригу в АПЛ к Новому году, в Лиге чемпионов придётся играть с «Реалом», а тут ещё и УЕФА достал ружье. «Горожан» отстранили от еврокубков на два года. Самое время узнать котировки и коэффициенты букмекеров на будущее действующего чемпиона Англии.

Прогноз и анализ линии букмекеров на будущее «Манчестер Сити» после отстранения от еврокубков

На прошлой неделе УЕФА официально отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в двух ближайших сезонах за нарушение правил финансового fair play (ФФП). Клуб надеется добиться отмены дисквалификации и уже объявил о намерении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).



По данным британской прессы, руководители «горожан» уверены в удовлетворении апелляции, но это сильно смахивает на хорошую мину при плохой игре. УЕФА склонна заигрывать с топ-клубами в вопросах ФФП. Раз уж дело дошло до столь серьёзных санкций, значит, сомневаться в наличии неопровержимых доказательств не приходится.



Букмекерская компания ФОНБЕТ полностью согласна с таким мнением. Поставить на участие «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов-2020/2021 предлагается за мощный коэффициент 8.00 (около 10% шансов). Если следующий розыгрыш главного клубного турнира Старого Света пройдёт без «горожан», сыграет коэффициент 1.05.



Следовательно, этот плей-офф ЛЧ фактически становится для подопечных Хосепа Гвардиолы последним шансом заполучить трофей в обозримом будущем. Несмотря на новость о бане, аналитики по-прежнему считают англичан фаворитом турнира. Победа «Ман Сити» в Лиге чемпионов-2019/2020 доступна за 4.50, а выход в четвертьфинал идёт за 1.54, хотя в соперники попался мадридский «Реал».

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Несмотря на 25-очковое отставание от «Ливерпуля» в турнирной таблице АПЛ и высокую вероятность еврокубковой изоляции, в СМИ не появлялось слухов о возможной смене владельца клуба. Abu Dhabi United Group всё ещё заинтересована в «Манчестер Сити», и букмекеры не ждут радикальных изменений.



Если «Сити» сменит владельца до наступления 2021 года, сыграет коэффициент 5.80. То есть данное развитие событий оценено примерно в 15% вероятности. В обратном случае пройдёт коэффициент 1.10. Возможный выигрыш скромен, однако риск с учётом всех данных кажется минимальным.



Самый интересный вопрос — избежат ли подопечные Хосепа Гвардиолы снятия очков в турнирной таблице нынешнего сезона АПЛ. Подобная информация уже проскакивала. Эксперты ФОНБЕТ не видят приоритетного варианта: если с манкунианцев снимут очки в сезоне-2019/2020, зайдёт коэффициент 1.85. Обратное развитие событий также идёт за 1.85.

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Помимо этого доступна целая россыпь ставок на ближайшее будущее Хосепа Гвардиолы и лидеров команды. По данным британских СМИ, наставник «Манчестер Сити» сообщил футболистам, что не покинет клуб даже в том случае, если его понизят в классе до четвёртого дивизиона чемпионата страны.

При уходе Гвардиолы в 2020 году сыграет коэффициент 5.10, если тренер останется — 1.13. С футболистами всё чуточку интереснее, если вынести за скобки одного человека. Трансфер Лероя Сане планировался ещё минувшим летом и не состоялся только из-за тяжёлой травмы игрока (1.15 на смену клуба до наступления 2021 года).



Уход Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» в 2020 году оценивается в 2.40, следом идут Габриэл Жезус (3.20), а также Рахим Стерлинг и Кевин Де Брёйне (оба — по 4.00). Исполнители такого калибра нужно любому клубу мира, а отстранение от еврокубков может сподвигнуть кого-то из них запросить трансфер.



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